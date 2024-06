Il portiere azzurro Samuele Perisan è nel mirino di alcuni club di Serie B e la sua partenza è data altamente probabile. Vi avevamo parlato di un forte interessamento della Sampdoria su di lui ma nelle ultime ore è balzata in pole la Juve Stabia che è in cerca di un portiere affidabile per la Serie B. Secondo quanto proviene da fonti locali, il Ds della Juve Stabia Matteo Lovisa, che conosce molto bene avendolo avuto alle sue dipendenze al Pordenone dal 2020 al 2022, starebbe stringendo i tempi per il portiere e avrebbe superato la Samp.

Ricordiamo che il classe ’97 è di proprietà azzurra e in questa stagione ha realizzato una presenza nella trasferta di Monza. Sicuramente la voglia di tornare protagonista tra i pali è tanta e vedremo nei prossimi giorni chi riuscirà ad accaparrarsi le prestazioni di Samuele. Ovviamente qualora si concretizzasse la partenza di Perisan, la società azzurra dovrà andare in cerca di un sostituto, oltre a quella di Caprile tornato al Napoli per fine prestito.