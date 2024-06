Quello che arriverà tra un paio di mesi sarà il diciassettesimo campionato di serie A dell’Empoli. Una cosa sicuramente impensabile fino ad un po’ di tempo fa. Invece il club azzurro sta pian piano scalando la classifica di presenze nel massimo campionato calcistico nazionale ed è molto molto vicino a poter essere la seconda squadra toscana di sempre. Infatti davanti a noi, oltre alla lontanissima Fiorentina, c’è il Livorno che vanta diciotto partecipazioni: una soltanto più di noi.

Nel frattempo, tornando al contesto nazionale, l’Empoli saluta chi con noi era appaiato a sedici presenze in A, ovvero Padova ed Ascoli che il prossimo anno saranno ambedue in serie C. Ci sono adesso dei nuovi compagni in classifica. Infatti a quota diciassette erano lì ad aspettarci il Chievo (che da quest’anno torna con il suo nome ed i suoi loghi) ed il Catania. Anche qui parliamo di squadre che non se la passano per niente bene nel presente.

Prossima tappa, come detto è quella di agganciare il Livorno, unica squadra a quota diciotto.