Gli azzurri tornano a giocare nel campionato nazionale di serie B dopo quattro anni. La stagione 2025/26, sarà la ventitreesima per l’Empoli nel secondo maggior campionato italiano. La prima volta fu nel lontano 1946, una serie B divisa in più gironi zonizzati; un’esperienza di quattro stagioni prima della retrocessione in C nel campionato 1949-50. Da li, serviranno diversi anni prima di tornare a giocare in cadetteria (nel frattempo ci sarà anche la serie D), cosa che accade alla fine del campionato 1982-83 vincendo il girone B della serie C1.

Tre campionati di serie B, prima di arrivare alla storica prima promozione in serie A che avviene nell’estate del 1986 dopo il declassamento del Vicenza. L’Empoli si riaffaccia in B dopo i due anni storici nel massimo campionato, purtroppo quella però sarà una parentesi molto veloce visto che, dopo lo spareggio salvezza perso ai rigori con il Brescia, si retrocede subito in C1. Tocca aspettare il 1996 per tornare in B, ancora un’esperienza di un solo anno ma stavolta piacevole perchè a fine campionato arriva la promozione. Tra il 1999 ed il 2002 un nuovo slot di tre anni in B, terminati ancora con una promozione.

Nel 2004-05 ancora un unico campionato cadetto che culmina con la vittoria ed una nuova promozione. Nel 2008 arriva il ciclo continuativo più lungo di sempre in serie B; saranno infatti sei i campionati di fila che l’Empoli gioca in B (sfiorando la retrocessione nel 2012) fino alla promozione del giugno 2014. Da li gli ultimi tre campionati, quello unico del 2017-18 ed i due 19/20 e 20/21. L’ultima stagione di B vissuta dall’Empoli è stata caratterizzata dal Covid, giocando praticamente tutta la stagione a porte chiuse.