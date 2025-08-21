Per chi non ha opportunità di recarsi sempre allo stadio, specialmente in trasferta, la possibilità di poter assistere in tempo reale alle gesta della propria squadra del cuore, almeno da uno schermo (tv, pc e dispositivi mobili), è comunque un modo per sentirsi “vicini” ai propri beniamini, aggiungendo anche l’opportunità di poter vedere le partite delle avversarie e le differite (queste ultime fino all’inizio della giornata successiva). Sono due le piattaforme che trasmetteranno tutte le gare della Serie B in diretta: DAZN e LaB Channel su Prime Video di Amazon. Non ci sono novità rispetto al possibile arrivo sul mercato di Sky, che non ha aderito all’offerta principale della Lega B e continuerà a trasmettere solo gli highlights, offrendo la diretta di alcune partite solo per i locali pubblici (pacchetto “Bar-Hotel”).

Vediamo ora di confrontare i costi minimi per seguire l’intero campionato cadetto in diretta.

DAZN

L’offerta più economica del broadcaster per la Serie B ha solo cambiato nome (diventando semplicemente “Goal”), ma non è stato modificato il costo dell’abbonamento: 129 euro per chi sceglie il pagamento in un’unica soluzione per la durata annuale. Chi usa Paypal può usufruire del pagamento in tre rate mensili da 43 euro.

La visione è possibile in contemporanea su più dispositivi della stessa rete domestica e il pacchetto è visibile nei paesi dell’unione europea (e affini, consultare i fogli informativi). Oltre alla Serie B, sono incluse 3 gare a giornata della Serie A (le stesse del palinsesto Sky), la Liga, la Liga Portugal e la Serie A femminile. Nota bene: per evitare il rinnovo automatico, alla scadenza annuale, bisogna disdire l’abbonamento non oltre un mese prima della scadenza. Chi disdice continua comunque a usufruire della visione fino alla scadenza.

Non ci occupiamo in questa analisi delle offerte di visione DAZN attraverso l’abbonamento a TIM: per quelle vi rimandiamo alle proposte presenti su TIM e nelle aree utenti di chi è già abbonato a questo fornitore.

LaB Channel

Il canale tematico della Lega B è disponibile solo attraverso la piattaforma Prime Video di Amazon: per l’iscrizione a LaB Channel è perciò necessario l’abbonamento ad Amazon Prime, che può essere mensile (a 4,99 euro) o annuale (49,90), con un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Per gli studenti universitari, e per i giovani dai 18 ai 22 anni, i costi sono praticamente dimezzati, con un periodo iniziale gratuito di 90 giorni: 2,49 per il mensile e 24,95 per l’annuale. La disdetta, per entrambe le modalità e le durate, può essere fatta prima della scadenza.

L’iscrizione a LaB Channel costa 9,99 euro mensili, con un periodo di 7 giorni di prova gratuita: anche in questo caso la disdetta può essere fatta in qualunque momento (continuando comunque a usufruire della visione fino alla scadenza), potendo poi far ripartire l’abbonamento quando si desidera.

È proprio questa la caratteristica che può far comodo a chi punta al massimo risparmio: considerando la durata dell’intera stagione della Serie B, quantificabile in 9 o 10 mesi (a secondo delle date di playoff e playout), con gli abbonamenti annuale a Prime (49,90) e i mensili a LaB Channel (9 mesi a 89,91 e 10 a 99,90) si arriverebbe alla cifra di 139,81 (o 149,8), superiore all’offerta DAZN (che comunque è per 12 mesi), ma se si interrompono e si riattivano gli abbonamenti a Prime e LaB Channel a seconda delle date delle partite che interessano, allora si può risparmiare qualcosa.