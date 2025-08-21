Il Padova si prepara per il debutto in campionato che sarà contro il nostro Empoli. La squadra di Andreoletti, neopromossa in serie B, dovrà fare a meno del grande arrivo nel mercato, il Papu Gomez. Anche Silva e l’ex Bacci non saranno della contesa. Non dovrebbero esserci dubbi sul modulo di partenza, che sarà un 3-5-2. I principali dubbi di formazione sembrano essere due, entrambi in mezzo al campo: si giocano una maglia Crisetig e Baselli, Varas e Di Maggio. Bonaiuto e Bortolussi saranno i due riferimenti d’attacco.

In porta andrà Fortin con Faedo, Pastina e Perrotta a completare la linea di difesa. Nel parlare con la stampa, in questi ultimi giorni, Andreoletti ha fatto capire l’importanza e la difficoltà del match di sabato, facendo subito capire che l’Empoli parte sulla carta come favorita nella gara d’esordio.