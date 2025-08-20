Messa in sicurezza la difesa e aggiunta una pedina in attacco, il calciomercato in entrata dell’Empoli sta via via completandosi. Non è ancora finita, e gli ultimi giorni potrebbero comunque riservare sorprese, ma sulla carta restano da inserire almeno due elementi: un trequartista e un centrocampista. Proprio in questa direzione arriva l’indiscrezione di un nome che piace alla dirigenza azzurra: Emil Bohinen, classe 1999. Centrocampista norvegese moderno, ordinato e tecnico, Bohinen è un giocatore capace di dare qualità alla manovra grazie a una buona lettura dei tempi e continuità di gioco. Nel modulo di Guido Pagliuca andrebbe a collocarsi in una delle due posizioni di mediano, quelle oggi occupate da Belardinelli e Ignacchiti, con il valore aggiunto di essere molto efficace anche in fase di non possesso, muovendosi con intelligenza tra le linee.

Il cartellino del giocatore è di proprietà del Genoa, con cui ha disputato la prima parte della scorsa stagione, trovando però pochissimo spazio: due gare da titolare, una da subentrato e poi tanta panchina. A gennaio è passato al Frosinone in Serie B, dove invece si è imposto come titolare, firmando tre reti – due contro lo Spezia e una al Sassuolo – oltre a un assist nella gara con il Mantova. Il norvegese non rientra nei piani del club ligure, e l’Empoli sta valutando l’opportunità di portarlo in azzurro, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Da registrare, però, anche l’interesse del Venezia, che ha già sondato il terreno. In carriera Bohinen ha già maturato esperienze in Italia, avendo vestito la maglia della Salernitana, e vanta anche dieci presenze e una rete con la nazionale norvegese Under 21.

Bohinen potrebbe rappresentare proprio il motore che Pagliuca cerca per il suo centrocampo: un calciatore ordinato, ma al tempo stesso dinamico e di qualità. Con la finestra di mercato che si chiuderà tra undici giorni, i tempi sono ormai stretti: a breve si capirà se la pista potrà concretizzarsi o meno.