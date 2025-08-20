E’ stata presentato quest’oggi il nuovo difensore azzurro, Nosa Edward Obaretin. Il servizio per PE è a cura di Alessio Cocchi.

Articolo precedenteSerie B | Oggi giocherebbero cosi…
Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

4 Commenti

  2. Centrale o braccetto di sinistra, dunque.
    Curto è un centrale o braccetto di destra.
    Rimangono Guarino e Lovato, scelta non facile per il mister.

  4. Benvenuto e in bocca al lupo🍀👍….
    Difesa direi apposto
    Ho sentito voci su Bohinen del Genoa….c’e’ qualcosa di vero redazione?

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here