Il restyling riguarderà ogni settore del campo, anche quello nevralgico, che perderà molto probabilmente Henderson e Haas per scadenza contratto e Maleh per fine prestito. Molto dipenderà da chi verrà scelto come prossimo allenatore e dal modulo che metterà in campo. Tuttavia, si può già fare l’identikit del prossimo regista: un calciatore che non ha espresso ancora il suo totale potenziale, abile col pallone tra i piedi, dotato di buona visione di gioco, che abbia già avuto a che fare con la serie cadetta.

Soprattutto se il prescelto dovesse essere Guido Pagliuca, sarebbe logico pensare a un calciatore ben preciso: Davide Buglio. Il centrocampista classe ’98 ha già vestito la maglia azzurra, anche se solo con la formazione Primavera. E soprattutto ha condiviso con l’allenatore cecinese sia l’esperienza a Siena che quella a Castellammare di Stabia. Mancino, è il classico regista davanti alla difesa, ma può giostrare anche come mezzala. La scorsa stagione ha messo a referto 30 presenze (e un gol), contribuendo alla buona annata della Juve Stabia, culminata con il quinto posto in classifica e l’eliminazione nella semifinale playoff.

Il prezzo del giocatore è in ascesa ma ancora relativamente basso (stando a Transfermarkt, la cifra si aggira intorno ai 750 mila euro). La società azzurra potrebbe imbastire un discorso con la Juve Stabia e riportare in azzurro l’ex di turno.