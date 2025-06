Il Pescara dell’ex Baldini si aggiudica il primo atto della finale playoff disputata ieri sera al “Libero Liberati” di Terni imponendosi per 1-0. Gli abruzzesi nel ritorno in programma sabato 7 giugno alle ore 21.15 potranno contare su due risultati su tre, in caso di vittoria umbra di una rete verranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti, e poi eventualmente i calci di rigore. Nella gara di andata è stata decisiva la stoccata da fuori di Letizia deviata da Aloi al 12′ della ripresa. In una gara condizionata pesantemente dall’espulsione di Vallocchia al 12′ della prima frazione.

L’avvio era stato di marca rossoverde, infatti Ferrante aveva impegnato Plizzari al 5′ della prima frazione. Dopo l’espulsione la gara è cambiata come naturale che fosse. La squadra di Silvio Baldini ha preso in mano la partita ma si rende pericolosa solo con Bentivegna al 24′ innescato da Merola ma Vannucchi respinge. Si va all’intervallo senza ulteriori emozioni. Ad inizio ripresa Vannucchi fa buona guardia sul tiro di Dagasso ma viene ingannato dalla deviazione di Aloi su tiro dalla lunga distanza scoccato da Letizia poco dopo. Gli uomini di Liverani seppur in dieci uomini non mollano, Plizzari si oppone alla conclusione di Aloi e successivamente Cianci non inquadra la porta.

I biancorossi si presentano all’ultimo atto di un playoff che ha coinvolto ben 28 formazioni, con un minimo ma prezioso vantaggio sulla Ternana. In palio la quarta promozione in B dopo quelle conseguite nella stagione regolare rispettivamente da Padova, Virtus Entella ed Avellino.