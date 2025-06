Il finale di campionato lo ha consacrato come uno dei maggiori talenti in casa azzurra. E per Jacopo Fazzini sembra giunto il momento del “grande salto”, sulla falsariga di altri suoi illustri predecessori. Come detto già in settimana, il calciatore piace praticamente a tutti: ha l’identikit del calciatore giovane, talentuoso, adatto e adattabile a più ruoli. Su di lui ha preso informazioni il Bologna, ma anche la Lazio potrebbe tornare alla carica dopo il tentativo, andato a vuoto, di gennaio. Senza tralasciare il Napoli, che con la conferma di Conte in panchina, potrebbe decidere di investire ancora una volta in casa Empoli.

Nelle ultime ore, però, sembra si sia materializzato anche un interesse da parte della Juventus. I bianconeri sono in piena fase di ricostruzione dopo un’annata piena di ombre, terminata comunque con la qualificazione in Champions. E prima di muoversi sul mercato devono decidere chi sarà il prossimo allenatore. L’Empoli non ha fretta, sa di avere un tesoretto importante da gestire. In particolare, più squadre si iscrivono alla corsa per Fazzini, più possibilità ci sono di strappare una cifra consistente. Un’eventuale asta non può che far aumentare il costo del giocatore.

Lo stesso Fazzini dovrà prendere una decisione importante, forse la più importante da quando è un calciatore professionista. La scelta non sarà semplice, perché da un lato ci sono formazioni blasonate che gli consentirebbero di lottare per i posti di vertice; dall’altro squadre comunque di medio-alta classifica che probabilmente gli permetterebbero di giocare con maggiore frequenza. Vedremo il da farsi, la cosa sicura è che Fazzini lascerà Empoli, tocca vedere solo dove sarà diretto.