Il Pontedera starebbe pensando ad un nostro importante dirigente per il posto di DS in vista della prossima stagione sportiva di serie C. Infatti da giorni rimbalza la voce che vorrebbe i granata su Federico Bargagna, attuale responsabile del Settore Giovanile dell’Empoli. Le parole di Bargagna, rilasciate proprio ai nostri microfoni dopo la retrocessione della nostra Primavera, erano rivolte al futuro ed alla ricostruzione. Non è però da escludere che la possibilità di lavorare con una prima squadra possa essere occasione da valutare. Le prossime giornate ci dovranno raccontare qualcosa in più.

Se la cosa dovesse andare in porto a Monteboro si dovrebbe designare una nuova figura per andare ad occupare una posizione di estrema importanza.