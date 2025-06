Saba Goglichidze è stata una delle sorprese della prima parte di stagione. Arrivato l’anno scorso per pochi spiccioli grazie alla mediazione del grande ex Levan Mchedlidze, il giovane difensore georgiano aveva avuto un periodo di rodaggio nella Primavera di Birindelli prima di essere aggregato in pianta stabile alla prima squadra. La cessione di Walukiewicz al Torino negli ultimi giorni di mercato lo ha di fatto lanciato come titolare nella formazione di D’Aversa, che ha saputo valorizzarlo come terzo di destra in una difesa compatta composta da lui, Ismajli e Viti.

Come molti altri compagni il rendimento di Saba è calato – e di molto – nel girone di ritorno. Non ha patito infortuni particolari ma è stato travolto dalle voci di mercato. Su di lui si era mossa la Roma, che lo ho sedotto e poi abbandonato a poche ore dal termine del calciomercato. Goglichidze è entrato in una fase involutiva, che lo ho portato a inanellare prestazioni non positive. Solo sul finale di stagione si è in parte ripreso, ma senza mostrare i lampi che aveva fatto vedere nel girone d’andata.

Goglichidze non ha il contratto in scadenza e la società può pianificare il suo futuro senza patemi. Tuttavia, la sensazione è che sia uno di quei calciatori che lasceranno Empoli. Le offerte arriveranno, prima o poi, perché il ragazzo ha qualità importanti ed è finito nelle mire di numerosi club italiani e stranieri. Saba ha estimatori un po’ dappertutto, dalla Bundesliga alla Premier, ma anche in Italia dove un paio di squadre potrebbero avanzare un’offerta. La sua valutazione si aggira attorno agli 8 milioni ed è probabilmente da questa base d’asta che l’Empoli prenderà in considerazione eventuali offerte.