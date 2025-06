Messo alle spalle questo lungo weekend, da oggi inizia seriamente la caccia al nuovo allenatore. E ogni giorno potrebbe essere quello buono affinché da Monteboro possa arrivare la fumata bianca. Le ultime giornate non hanno portato particolari novità riguardo a quelli che sono i possibili candidati. Anzi, al momento restano salde le convinzioni che abbiamo già avuto modo di sciorinare negli articoli precedenti. L’unica novità potrebbe essere una voce che va ad aggiungere anche Luca D’Angelo al lotto. In questo contesto, la candidatura di Guido Pagliuca resta sempre la più solida, la più interessante, quella che abbiamo già definito essere momentaneamente in pole position.

A parziale conferma di ciò arriva anche la voce dei sempre attenti colleghi di Sky Sport, i quali confermano che l’attuale tecnico della Juve Stabia — ma in rottura con le “vespe” — è il candidato numero uno nella testa della dirigenza empolese. Ovviamente niente è scritto in maniera ufficiale al momento e le varibiali possono assolutamente esserci. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, lo stesso Pagliuca dovrà avere nei prossimi giorni un confronto con la sua attuale società. Un incontro dal quale dovrebbe arrivare una stretta di mano che andrà a sancire la separazione tra la formazione campana e l’allenatore nato a Cecina nel 1976. Vogliamo evidenziare che sembra non esserci sul contratto di Pagliuca una clausola rescissioria predefinita, come uscito questa mattina su altre testate. A confermarcelo sarebbero degli attenti colleghi di Castellammare, i quali però non escludono che il patron Langella possa voler monetizzare l’uscita del tecnico se questi chiedesse la risoluzione anticipata.

È chiaro, al netto di tutto, che la società azzurra debba al momento continuare a tenere in piedi anche le eventuali piste alternative, un po’ come accaduto nelle ultime stagioni. Quel che è certo è che il corso di questa settimana dovrebbe portarci ad avere il nome ufficiale del nuovo tecnico. E chissà che, di qui a poco, non possa arrivare anche la sua presentazione. Con l’allenatore messo a posto, la conferma di Roberto Gemmi come DS, la società potrebbe iniziare con largo anticipo il lavoro per strutturare la prossima stagione di serie B.