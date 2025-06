La questione dei portieri è stato uno dei problemi di questa stagione degli azzurri culminata con la retrocessione della squadra in B. Sono stati ben tre i portieri che si sono dati il cambio durante l’anno, da Vasquez passando al giovane Seghetti poi Silvestri e per finire di nuovo con Vasquez. Una gestione errata che non ha mai visto una completa fiducia su uno dei tre ma che invece ha favorito l’incertezza. A inizio stagione le gerarchie erano chiare avendo puntato tutto su Vasquez, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan, come vice Perisan e Seghetti terzo (poi con il lungo infortunio a Perisan durante l’estate portò l’Empoli a chiudere con Brancolini dal Lecce). Dopo un avvio con ottime prestazioni di Vasquez si è passati a un lungo periodo di errori e papere da parte del colombiano che hanno fatto propendere D’Aversa per escluderlo nello scontro salvezza con il Lecce alla 20° giornata dando fiducia al giovane Seghetti, protagonista di ottime prove in Coppa Italia con Torino e Fiorentina. Una scelta durata soltanto una gara per poi tornare con Vasquez nelle partite successive. Durante il mese di gennaio è stato concluso uno scambio di prestiti con la Samp con Perisan a Genova e l’arrivo a Empoli di Silvestri. Quest’ultimo ha fatto il suo debutto in azzurro a metà febbraio nella trasferta di Udine con la vittoria della squadra di casa 3-0, poi confermato nella debacle interna con l’Atalanta (0-5) fino alla clamorosa papera nel finale a Genova con il Genoa che costò il pari rossoblù. Da lì iniziarono diversi mugugni dei tifosi che chiedevano un nuovo cambio in porta, avvenuto il 29 marzo alla 30° giornata nella trasferta a Como che vide il ritorno dal 1’ di Vasquez con poi quest’ultimo giocare titolare fino a fine stagione.

Per quanto riguarda Vasquez, Silvestri e Perisan immaginiamo un futuro lontano da Empoli. Per il primo c’e un diritto di riscatto dal Milan di circa un milione di euro che difficilmente sarà esercitato, il secondo essendo in prestito tornerà alla Samp mentre Perisan, di ritorno dalla Sampdoria, sarà presumibilmente ceduto.

In vista della prossima stagione quali saranno le scelte della società azzurra? Si punterà definitivamente sulla valorizzazione di Seghetti oppure l’Empoli affiderà la porta a un portiere più esperto?

Vedremo nelle prossime settimane la scelta che verrà fatta anche con il parere del nuovo allenatore.