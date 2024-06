Salvo improvvise novità in questo weekend, sarà a inizio della prossima settimana che dovrebbe arrivare il via libera per l’ufficialità di Nicola al Cagliari. Da tempo, il nome di Davide Nicola è associato a quello del Cagliari come nuovo allenatore, ma la situazione burocratica e l’ufficialità dell’accordo sembrano ancora lontane. Nonostante l’Empoli abbia già trovato il sostituto in Roberto D’Aversa, già da martedì scorso, le trattative per liberare Nicola non hanno fatto progressi significativi.

La questione è semplice: entrambe le parti desiderano concludere l’accordo, ma ciascuno alle proprie condizioni. In particolare, l’Empoli chiede un indennizzo per il trasferimento di Nicola, che potrebbe essere realizzato attraverso la vendita di un giocatore a un prezzo maggiorato oppure con un bonifico diretto per liberare l’allenatore. Nelle ultime ore, come vi abbiamo scritto ieri, il Cagliari sembra fare sul serio per Luperto che avrebbe individuato, su precisa richiesta di Nicola, come sostituto ideale di Dossena in procinto di passare al Como. Tuttavia, il Cagliari sembra aver fissato una sorta di scadenza: secondo fonti locali, la situazione dovrebbe sbloccarsi entro la sera di martedì 25 giugno.

La domanda che nasce è: cosa succederà se non si raggiunge un accordo entro quella data? Qui le acque diventano torbide. Sembra che il Cagliari non abbia un piano B, il che potrebbe creare un effetto boomerang per tutte le parti coinvolte se l’incastro non dovesse avvenire. Questa incertezza rischia di compromettere la preparazione della stagione sia per il Cagliari sia per l’Empoli. Le ragioni dell’Empoli sono trasparenti e legittime. È però necessario un momento di chiarezza, in cui una delle due parti faccia un passo deciso verso una risoluzione. Solo così si potrà mettere un punto finale a questa trattativa e permettere alle squadre di prepararsi serenamente per la stagione imminente.

Dalla Sardegna indicano come i contatti siano serrati tra le parti con il chiaro intento di arrivare alla conclusione entro breve sia per Nicola che per Luperto. Per il capitano la società azzurra chiede una cifra importante visto il grande rendimento del difensore in queste ultime stagioni. Sono ore decisive, vi riporteremo tutti gli sviluppi della vicenda.