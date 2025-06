Non solo Jacopo Fazzini. Il Bologna avrebbe messo nel mirino altri due ex giocatori che hanno militato nell’Empoli durante la stagione appena trascorsa. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si tratta di Sebastiano Esposito e Lorenzo Colombo, che per la maggior parte delle partite hanno composto il duo offensivo titolare. A differenza di Fazzini, però, l’Empoli non è proprietaria del cartellino dei due e otterrebbe una plusvalenza solo dopo averli riscattati rispettivamente da Inter e Milan. Un’operazione difficile da mettere in pratica, visti gli alti costi pattuiti con le due formazioni milanesi. Per Colombo, in particolare, il riscatto è fissato a 7 milioni, una cifra che difficilmente verrebbe superata (di almeno un milione) da un eventuale compratore.

Ecco quindi che l’Empoli potrebbe essere solamente spettatore non pagante e non pagato. La sensazione, infatti, è che i due calciatori facciano ritorno alle rispettive case madri. E non solo per il preponderante aspetto economico: dai due attaccanti ci si aspettava nettamente di più, soprattutto nell’ultima parte di stagione, e quindi la scelta è non solo puramente economica. Rimane il fatto che il Bologna, attento ad acquistare giovani talenti (lo scorso anno prese Cambiaghi dall’Atalanta dopo i due anni trascorsi a Empoli), ha mostrato interesse nei confronti dei due calciatori quasi ex azzurri.