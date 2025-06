Sarà lo Spezia, e non la Cremonese, uno degli avversari dell’Empoli nel prossimo campionato. I liguri avevano a disposizione due risultati su tre, vista la miglior posizione in classifica e lo 0-0 maturato in Lombardia. Ma i grigiorossi di Stroppa sono riusciti a prevalere per 3-2 agguantando così l’ultimo posto disponibile per la prossima Serie A. Si è trattato di una gara vibrante, a tratti nervosa, sbloccata da un gol di Manuel De Luca al 25′ del primo tempo. Nella ripresa la Cremonese ha prima raddoppiato con Collocolo, poi ha trovato la terza perla ancora con De Luca da pochi passi.

Lo Spezia ha provato a reagire e, in appena due minuti, ha segnato le due reti della speranza grazie a Pio Esposito e Vignali. Un altro gol avrebbe riportato la contesa in favore dei padroni di casa, che potevano sfruttare il doppio risultato, ma il forcing finale non ha prodotto i risultati sperati. La Cremonese è quindi promossa in Serie A mentre lo Spezia di D’Angelo è costretto a ripartire dalla serie cadetta anche il prossimo anno.