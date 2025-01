Si è definitivamente sbloccato il discorso legato a Kouamè, come vi raccontiamo da giorni, ed è arrivata la conferma che le parti si siano trovate d’accordo per il prestito del giocatore ivoriano. Tra stasera e domani, l’ex Cittadella è atteso ad Empoli per le rituali visite mediche e poi la firma del contratto che lo legherà – salvo novità – fino alla fine della stagione.

Il nome di Kouamè è spuntato di prepotenza dopo che si è capito che non si poteva arrivare a Shomurodov, anche se c’è da dire che Kouamè è sempre stato un pallino della dirigenza azzurra. Nato nel 1997, Kouamè è cresciuto nelle giovanili del Prato, per poi approdare tra i professionisti nel 2015. Ha vestito le maglie di Cittadella, Genoa, Anderlecht e Fiorentina. Da evidenziare, come già scritto, che per l’attaccante molto ha fatto la differenza la parte logistica, ovvero il rimanere a Firenze di casa.

A questo punto si attende solo l’ufficialità.