Si lavora sia in casa azzurra che in casa rossoblù per la gara che si giocherà sabato pomeriggio al Castellani. Penultima di questo girone di andata.

In casa azzurra si valuta la possibilità di rivedere Fazzini dal primo minuto. La sensazione però, ad oggi, è che si possa partire con Maleh al fianco di Esposito dietro a Colombo. In mezzo ballottaggio tra Grassi ed Henderson. Cacace andrà a rimpiazzare Viti, ennesimo infortunato di questa stagione. Il modulo si dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con quindi Vasquez in porta, Goglichideze-Ismajli-Cacace a comporre il trio difensivo. Gyasi e Pezzella saranno gli esterni, Anjorin andrà dentro e poi uno tra Grassi ed Henderson. Colombo davanti e dietro Esposito e da capire chi tra Fazzini e Maleh.

Il Genoa si prepara con il solito 4-3-3 di Viera. Possibile la riconferma di Vitinha titolare a sinistra nel tridente offensivo, con Zanoli a destra. Aumentano comunque le possibilità di scelta per il tecnico francese, che sabato avrà a disposizione anche De Winter ed Ekhator. Tempi più lunghi, invece, per Messias. Il grifone potrebbe disporsi con: Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Miretti, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha.