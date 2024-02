Sfida numero 16 quella di sabato pomeriggio al Castellani tra Empoli e Genoa. Il bilancio, nei 15 precedenti, vede 5 vittorie azzurre, 7 pareggi e tre successi genoani.

Il primo confronto tra le due squadre risale alla stagione 1970/71 con le due formazioni che militavano nella terza serie e con il Genoa che vinse 2-0 grazie alle reti di Cini e di Capogna. Per nuove sfide si deve attendere gli anni Ottanta, con le due squadre di fronte nel campionato cadetto. Doppia vittoria azzurra nel gennaio del 1985 e nel maggio del 1986 (la stagione della prima storica promozione in A azzurra), sempre per 1-0, grazie alle reti rispettivamente di Zennaro e all’autogol di Mileti pareggio per 1-1, il primo, nella gara del torneo 1988/89 con le reti di Baiano e Fontolan.

Empoli e Genoa nuovamente di fronte, sempre in B, nel gennaio del 1997, con gli azzurri di Spalletti che si imposero 2-1 con i gol di Cappellini e Esposito (di Beghetto la rete ospite). Doppia sfida, e doppio pareggio, nella stagione 1999/00: la gara della prima fase di Coppa Italia si chiuse 1-1 (al vantaggio genoano di Mutarelli rispose Allegretti) pari per 0-0 in campionato.

Empoli che torna a vincere nel maggio del 2002, con Mark Bresciano a risolvere una gara chiave per la promozione degli azzurri di Baldini. Ancora una doppia sfida nella stagione 2004/05, con il pari, di nuovo per 0-0, in campionato preceduto dal successo genoano in Coppa Italia con i gol di Caccia Makinwa. Nuova gara, negli Ottavi di Coppa, nel novembre del 2006 con l’Empoli guidato da Cagni che si impose 1-0 con gol di Iacoponi. Arriviamo così alla prima storica sfida in A, datata 16 dicembre 2007 e terminata 1-1, con le reti di Giovinco e di Masiello.

Chiudiamo con gli ultimi confronti, i più recenti. L’Empoli di Sarri battè 2-0 il Genoa con gol di Laxalt e Mchedlidze (e che gol!) nella sfida del novembre del 2014 valida per il quarto turno di Coppa Italia; sempre in quella stagione pari tra le due squadre, con Barba e Niang a fissare l’1-1 nella gara di campionato. Nel novembre del 2015 ecco l’ultimo successo azzurro, con la formazioni di mister Giampaolo che si impose 2-0 con gol di Krunic e Zielinski; nel campionato successivo vendetta genoana, con la squadra di Mandorlini che passò 2-0 con gol di Ntcham e Hiljemark e nuovo successo ligure, nel penultimo confronto del gennaio del 2019, 3-1 con le reti di Di Lorenzo, Kouame, Lazovic e Sanabria. L’ultimo precedente, nella serie A 2021/22, ha visto un pareggio per 2-2

Vediamo la cronistoria delle gare giocate al Castellani tra ciuchi volanti e grifoni:

1970/71 Serie C 0-2

1984/85 Serie B 1-0

1985/86 Serie B 1-0

1988/89 Serie B 1-1

1996/97 Serie B 2-1

1999/00 Serie B 0-0

2000/01 Serie B 0-0

2001/02 Serie B 1-0

2004/05 Serie B 0-0

2007/08 Serie A 1-1

2014/15 Serie A 1-1

2015/16 Serie A 2-0

2016/17 Serie A 0-2

2018/19 Serie A 1-3

2021/22 Serie A 2-2