Mancano sei ora alla chiusura ufficiale della sessione invernale del calciomercato. Non arrivano notizie inerenti ulteriori passi dell’Empoli, né in entrata, né in uscita. Potrebbe anche dirsi chiuso il mercato azzurro, che ha visto dei movimenti davvero importanti e significativi. Ci sarà tempo per il riepilogo, nel frattempo c’è ancora da registrare l’ufficialità di Baldanzi alla Roma, ormai soltanto un proforma. Per la situazione Baldanzi ci sarà unicamente da certificare le cifre che ieri abbiamo diramato e che hanno trovato poi conferma negli attenti colleghi di Sky Sport. Guardando alle entrate è davvero difficile pensare che possano esserci novità, tra l’altro in questi momenti è arrivata anche la notizia di Gaetano al Cagliari; lo diciamo perché qualche blog aveva battuto più volte la notizia dell’interesse azzurro verso il giocatore del Napoli, ma avrete notato che su PE il suo nome non è mai stato fatto.

Difficile che succeda qualcosa anche per le uscite. Il nome più caldo potrebbe essere quello di Marin, crediamo però difficile che l’Empoli lo lascia andare adesso, soprattutto ad una potenziale concorrente. Sappiamo che ci sono stati dei sondaggi dalla B per Belardinelli, ma le condizioni del ragazzo fanno pensare a fatica ad un suo trasferimento. Se dovesse arrivare una richiesta dell’ultimo minuto per Destro verrà sicuramente presa in esame ma, anche qui, non si registrano ad adesso movimenti. Anche sul fronte Perisan, altro elemento che potrebbe rientrare in un discorso “last minute”, non arrivano conferme sugli interessi palesati da alcuni club. Ultime ore nelle quali saremo pronti a captare ogni singolo movimento di interesse, ma ultime ore che potrebbero anche essere di silente accompagnamento verso il gong.