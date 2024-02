Una rete per tempo è bastata all’Empoli per aver ragione del Melbourne City allenato dalla vecchia conoscenza del calcio italiano Alessandro Diamanti. Bisogna dirlo, non è stata una gara spettacolare, anche in virtù delle dimensioni ridotte del terreno di gioco. Gli azzurri hanno faticato all’inizio a trovare spazi e a velocizzare la manovra. Ma era importante partire col piede giusto e i tre punti ottenuti sono tutto sommato meritati.

Dopo una prima mezzora interlocutoria, con solo un’occasione per parte, al 34′ l’Empoli passa in vantaggio: sugli sviluppi di un riuscito schema su punizione Massarelli si inserisce anticipando i difensori e trafigge il portiere australiano con un diagonale secco e potente. Il gol tranquillizza gli azzurri, che giocano con maggiore serenità; il Melbourne prova a rendersi pericoloso ma senza inquadrare la porta.

Il secondo tempo si apre con un paio di ammonizioni per gli azzurri, rei di entrate fuori tempo, e con alcune sostituzioni. Ma l’episodio che indirizza la gara avviene al 78′: il portiere Charles ferma una chiara occasione da rete intervenendo in maniera scomposta su un attaccante dell’Empoli e viene espulso. L’inferiorità numerica non abbatte gli australiani ma i ragazzi di Lisuzzo sono bravi a soffrire e a realizzare, in contropiede, la rete del definitivo 2-0 con Pagni.

Prossimo impegno giovedì, al centro sportivo di Monteboro, contro l’Imolese.

TABELLINO:

EMPOLI (4-4-2): Vertua; Parente, Falcusan, Kurti, Tempre (81′ Fiorini); Lamberta (59′ Spinosa), Bicchierini (68′ Pignataro), Forciniti, Massarelli (81′ Bartelloni); Tatti (59′ Pagni), Sivieri (68′ Mboumbou) A disp.: Poggiolini, Rolla, Alfani, Capacci, Suplja, Coppola, Viti). All. Lisuzzo

MELBOURNE CITY (4-3-3): Charles; Shillington, Kalms, Damevski, Antoniou; Dunbar, Stella, Luna; Memeti, Rahmani, Tobenna.

Ammonizioni: Tatti, Forciniti, Pagni, Parente (E)

Espulso: 78′ Charles per chiara occasione da gol