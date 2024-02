Gli azzurri sono tornati quest’oggi ad allenarsi dopo due giornate di riposo. All’orizzonte la madre di ogni partita, il derby con la Fiorentina, gara che va al di la della classifica e di qualsiasi lotta salvezza. Sarebbe davvero storico riuscire a registrare le due vittorie in tutte e due le sfide di campionato. Ricordiamo che i viola domani giocheranno il recupero di campionato con il Bologna, e questo dovrà essere un fattore da sfruttare al massimo.

La squadra anche oggi ha lavorato guardando al 3-4-2-1 come assetto tattico. Buonissime notizie dall’infermeria, infatti sia Ciccio Caputo che Razvan Marin sono regolarmente a disposizione di Nicola. Adesso per il “mago” di Luserna ci sono altre opzioni che possono far accrescere il valore qualitativo della squadra. Vedremo se uno dei due partirà dall’inizio. Intanto c’è da dire che in difesa è ballottaggio Ismajli-Bereszynski, infatti l’ex Samp potrebbe essere preferito all’albanese in quella posizione che lo ha visto fare molto bene a Salerno. Guardando sempre alla retroguardia da ricordare che rientra Walukiewicz. La sensazione è che l’undici di partenza possa essere molto simile a quello di venerdi scorso, una novità la potrebbe portare Pezzella. In attacco Niang scalpita, la sensazione porta a Cerri dall’inizio, ma le sorprese sono dietro l’angolo.

La squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di domani, poi giovedi sarà mattina. Le sedute di venerdi e sabato saranno a porte chiuse.