Andante

Meno di un mese fa l’Empoli perdeva lo scontro diretto a Verona e sembrava incamminarsi irreversibilmente verso un destino già scritto. Poco più di venti giorni dopo, l’universo azzurro è totalmente cambiato. Non si tratta solo degli 8 punti in 4 gare conquistati dall’avvento di mister Davide Nicola, ma di una crescita vertiginosa di tutto il gruppo in termini di fiducia e consapevolezza. Un segmento di campionato, a firma del tecnico piemontese, in cui è arrivata per la prima volta in stagione la parola magica: continuità. Anche a Salerno capitan Luperto e compagni hanno dato vita a una prova di grande maturità, assestando una robusta spallata a tutti coloro che, prima del tempo, si erano cimentati in sentenze frettolose e verdetti sbrigativi. Nella bolgia dell’Arechi c’era il rischio altissimo di vanificare l’ottimo lavoro svolto nelle ultime settimane. Un ambiente infernale allestito ad hoc per alimentare le residue speranze salvezza dei campani e far sprofondare di nuovo gli azzurri nel limbo. Niente di tutto questo: al termine dei novanta minuti sono stati gli uomini di Filippo Inzaghi a recitare il ruolo della vittima sacrificale di fronte alla lucidità e al cinismo dei ragazzi di Nicola.

Allegro

Proprio mentre Candreva e compagni, galvanizzati dal pareggio ottenuto a metà ripresa, si illudevano di piegare il match in proprio favore, l’Empoli con pazienza e razionalità riprendeva possesso della gara attendendo il momento più propizio per sferrare il knockout decisivo. La lezione di lucidità e pragmatismo di mister Nicola è andata in scena proprio quando l’inerzia della gara sembrava sorridere alla Salernitana. Si è visto, da una parte, un’accozzaglia disordinata e sfilacciata tra i reparti, dall’altra una squadra solida e organizzata che, senza snaturarsi, ha tratto enorme giovamento dai giocatori scesi in campo nel secondo tempo. Nessun stravolgimento tattico o esperimenti cervellotici. Dentro le energie fresche di Fazzini e Niang per Maleh e Cerri, fuori Cambiaghi per Cancellieri. Risultato: Fazzini, con una strepitosa incursione personale conquista il rigore realizzato da Niang prima che lo stesso attaccante senegalese lanci in contropiede Cancellieri per il 3-1 finale che ammutolisce l’Arechi e, con tutta probabilità, fa terminare anzitempo il campionato dei campani. Gioco partita incontro.

Vivace

Nonostante il tris calato a Salerno, l’Empoli ha ancora il peggior attacco del campionato. Eppure, per una volta, occorre sottolineare la vivacità offensiva di Cambiaghi e compagni. Dopo aver elogiato la tenuta difensiva del nuovo modulo a 3 disegnato da mister Nicola, gli azzurri si riscoprono cinici e produttivi anche nel reparto avanzato, proprio là dove erano emersi i problemi apparentemente più cronici di una squadra che faceva una fatica maledetta a finalizzare. L’arrivo di Cerri, non esattamente un bomber conclamato, ha offerto una variante tattica molto interessante, dalla quale ha tratto evidente beneficio la numerosa batteria di attaccanti esterni e seconde punte. Il “sacrificio” di Baldanzi è sembrato funzionale alla nuova proposta di gioco orchestrata da Nicola. Il neo mister azzurro è stato abile a responsabilizzare Cambiaghi e Cancellieri, a infondere in un colpo solo equilibrio e imprevedibilità grazie all’innesto del duttile Zurkowski, a far sentire Niang parte integrante del progetto fin da subito. Adesso la viola: un match emotivamente affascinante in cui gli azzurri dovranno dimostrare di aver raggiunto una consapevolezza mentale, prima ancora che tecnica.