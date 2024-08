A margine della gara di sabato con il Monza, Youssef Maleh ha parlato ai microfoni di Dazn:

Con il Monza è arrivato un punto, potevano essere anche tre ma vi accontentate?

Sapevamo che affrontavamo una squadra molto forte, abbiamo cercato di fare la nostra partita, giocavamo in casa. È vero alla fine potevano arrivare anche tre punti ma è comunque un punto, e questo muove la classifica e siamo contenti.

Sei voluto fortemente tornare ad Empoli, ti è rimasto nel cuore?

Sono molto contento di essere qua e non posso che ringraziare l’Empoli. Lo ringrazio per lo scorso anno e quest’anno cercheremo di riproporre quello che abbiamo fatto l’anno scorso.

Entrando in campo è tornata in mente la partita con la Roma o, oramai è già passato tutto?

Quello è un altro capitolo, adesso c’è un campionato dove si riparte da zero e non dobbiamo più pensare allo scorso anno. Siamo pronti per questa stagione.

Come vi state trovando con D’Aversa dopo che Nicola aveva dato una bella impronta…

Stiamo lavorando bene, siamo contenti, dobbiamo fare quello che ci chiede e riproporlo in campo. In questa gara abbiamo cercato di farlo, lo abbiamo fatto bene e siamo contenti.

In questa prima giornata sono arrivati diversi pareggi, pensi che ci sarà equilibrio o è perché siamo soltanto alla prima giornata?

Il campionato è molto lungo, sono le prime partite. dobbiamo cercare di fare punti da subito, lo sappiamo, ma è soltanto l’inizio.

Adesso arrivano tre partite sulla carta molto difficili, per quanti punti firmereste?

Dobbiamo guardare partita per partita, e dopo ogni gara vedremo quello che avremo raccolto. L’importante è andare in campo come abbiamo fatto oggi, dobbiamo fare la prestazione perché è soltanto attraverso questa che possiamo sperare di fare risultato.