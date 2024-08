Entriamo nelle ultime due settimane (non piene) di mercato. Un mercato sempre molto lungo ed estenuante, che si sviluppa adesso con il campionato già iniziato. Su questo, senza dilungarci tanto – vista l’inutilità delle nostre parole – occorrerebbe però una seria riflessione. Due settimane per completare la rosa e per sistemare le questioni legate agli “esuberi”. In entrata si dovrebbero registrare almeno altri tre arrivi, e potrebbero essere dilazionati uno per reparto. Il focus principale è ovviamente sul centrocampo, più precisamente sul centrale. Il nome di Provod resta quello del sogno ma i giorni che passano non fanno ben sperare. Anche perché lo Slavia Praga, da quanto ci risulta, non avrebbe abbassato le sue pretese su cifre e condizioni.

Resta sempre buono il nome di Diawara che è in uscira dall’Anderlecht. Potrebbe essere anche questa la soluzione finale se non si dovesse arrivare ad altro. Il nome di Vieira sembra essere più lontano. In difesa l’idea che maggiormente stuzzica è quella relativa a Faraoni, rimasto ieri tutta la gara in panchina. Anche qui le difficoltà sono di natura economica, visto che il Verona vorrebbe una formula definitiva con soldi subito. Resta in piedi anche il discorso relativo a Cimino ma questa è un’operazione più in ottica futura. Guardando al reparto più avanzato invece ci sarebbe la candidatura di Brekalo. In settimana si potrebbe ragionare con la Fiorentina che, questo va detto, ha anche nel Como un possibile cliente. Non sarebbe tramontata l’idea Cheddira, ma il Napoli non può muoverlo fin quando non avrà rafforzato il suo attacco.

In uscita i nomi più caldi sono quelli di Guarino ed Haas. Il primo è conteso da Carrarese e Samp, i marmiferi potrebbero però avere la meglio dando maggiori garanzie di impiego. Per Haas ci sarebbe invece proprio la Samp. Da capire se lo svizzero possa diventare moneta di scambio, magari per quel Vieira o per un ritorno (ma ad oggi non trova molte conferme) di Bereszynski che, logicamente, chiuderebbe ad altri nomi per la difesa. Anche Shpendi potrebbe essere in predicato di andare. Poi, come sempre ci insegna il mercato, non sono da escludere delle sorprese che magari oggi non riusciamo ad intravedere. Saranno due settimane molto intense.