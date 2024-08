In arrivo un giovane attaccante, belga classe 2005. Si tratta di Akpa Chukwu Hemsley. Arriva dal Bari ed è una punta di centrale di grande forza, dato da molti per uno che potrà far molta strada. Soprattutto in Belgio si parla molto bene di lui. Arriva con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a nostro favore. Il suo impiego, almeno inizialmente, sarà con la Primavera di Birindelli, andando a diventare il successore di Nabian. L’Empoli crede molto nel ragazzo in ottica futura, ma potrebbe anche far capolino in prima squadra più avanti.

Per lui, lo scorso anno in Primavera, dieci gol.