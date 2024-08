Se quello con il Monza in casa, parlando degli ultimi precedenti, è stato uno dei migliori della scorsa stagione, quella con la Roma in trasferta rappresenta invece la pagina più buia dello scorso campionato. Un cocente 7-0 per la Roma, un risultato che rappresenta un record negativo nella nostra storia (al pari di un’altra sconfitta, con il Pescara, di queste proporzioni). La sconfitta di Roma costò la panchina a Zanetti. Rivediamo quelle non certo belle immagini.