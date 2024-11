E M P O L I 0 U D I N E S E 0

EMPOLI (3-5-2) : Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson, Cacace, Pezzella; Pellegri, Colombo.

A Disp: Perisan, Seghetti, Sambia, Anjorin, Belardinelli, Solbakken, Ekong, Tosto, Marianucci, Konate, Esposito.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

UDINESE (3-5-2) : Okoye; Giannetti, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Thauvin, Davis.

A Disp: Sava, Padelli, Abankwah, Atta, Lucca, Brenner, Ebosse, Kabasele, Kristrnsen, Ekkelenkamp, Zemura, Muati, Pizzarro.

Allenatore: Kosta Runjaic

ARBITRO: Sig. Marinelli di Tivoli. Assistenti: Lo Cicero/Cortese. VAR: Fabbri/Maresca

LIVE MATCH

1° Tempo

14′- Colombo cerca il tiro-cross che si perde sulla parte alta della traversa.

13′- Pellegri pescato in fuorigioco, si riparte con una punizione per i friulani.

12′- Bella chiusura di Cacace su Lovric.

10′- Gyasi concede rimessa all’Udinese ribattendo il tentativo di cross tentato da Kamara.

9′- Punizione guadagnata dagli azzurri, Henderson spedisce direttamente sul fondo.

7′- Vasquez fa venire i brividi con il rinvio, Henderson riesce a guadagnare un calcio di punizione.

6′- Gyasi di prima per Pellegri anticipato da Bijol.

4′- Si procura una rimessa laterale nei pressi della linea mediana l’Udinese.

2′- Cacace spinge a sinistra, il suo cross viene intercettato da Bijol.

1′- L’Udinese in completo giallo muove il primo pallone della gara, risponde l’Empoli con la divisa casalinga a tinta unita azzurra con bordi gialli.

0′ – Non parte dall’inizio Anjorin e Cacace sarà titolare nel centrocampo azzurro, almeno che (ma lo capiremo solo a gara in corso) non si vada a quattro dietro. Pellegri con Colombo nel tandem d’attacco.