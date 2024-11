A cura della redazione di PianetaEmpoli.it, le pagelle del match disputato tra Empoli e Udinese, terminato con il risultato di 1-1.

VASQUEZ: 6.5 Ottimo nella ordinaria amministrazione, non può nulla invece sul gol che permette all’Udinese di pareggiare la gara.

GOGLICHIDZE: 7 Lotta con grande intensità, non facendosi sopraffare da avversari più forti fisicamente di lui. Non difetta di abnegazione e sacrificio.

ISMAJILI: 7.5 Altra prestazione da Gladiatore per il centrale albanese, che mette una pezza ogni qualvolta c’è bisogno del suo aiuto, colpo di testa o scivolata che sia.

VITI: 7 Anche lui giganteggia per quasi la totalità del match, dimostrando di saper leggere ogni situazione potenzialmente pericolosa e sbrogliando diverse matasse.

GYASI: 6 Cerca qualche timida iniziativa offensiva, ma è costretto a restare al proprio posto a causa della pericolosità udinese dalle sue parti.

HENDERSON: 6 Il giallo preso nel primo tempo potrebbe inficiare sulla sua prestazione, ma lo scozzese non fa mancare il suo agonismo in mediana.

EKONG: SV

MALEH: 7 Gara di grande sostanza e intensità, una di quelle gagliarde come piacciono a lui. Lotta su ogni pallone, talvolta ha il dono dell’ubiquità facendosi trovare in più parti del campo.

PEZZELLA: 6 Gioca una partita prettamente difensiva cercando di frenare le avanzate degli esterni udinesi. Combatte come tutta la squadra su ogni pallone.

ANJORIN: 5.5 Si vede che non ha ancora troppi minuti nelle gambe, cerca di dare il suo contributo frenando gli avversari anche con le cattive.

COLOMBO: 6 Tanto movimento e tanta buona volontà, come suo solito. Nonostante il divario fisico è spesso costretto alle sportellate coi difensori avversari.

SOLBAKKEN: 5.5 Prova a incidere, senza però trovare il guizzo giusto.

CACACE: 6.5 Schierato nell’inedito ruolo di trequartista-ala, dà il la ad alcune buone azioni nel primo tempo, compresa quella che porta al gol di Pellegri. Nella ripresa viene riportato nel suo ruolo naturale, mostrando grinta e agonismo, anche se non sempre è lucido nella decisione da prendere.

PELLEGRI: 7 Centra il terzo gol consecutivo con la maglia azzurra e in generale cerca di impegnare l’arcigna difesa dell’Udinese. Cosa non sempre semplice, visto che si ritrova un marcatore imponente come Touré.

ESPOSITO: 5.5 Gli manca la condizione e si vede, cerca qualche spunto senza però brillare.

MISTER D’AVERSA: 6.5 Il punto, per come è andata la gara, è oro colato. L’Empoli dimostra di saper gettare il cuore oltre l’ostacolo e di ovviare alle emergenze che lo attanagliano, soprattutto a centrocampo. Gli azzurri giocano un match sofferto, talvolta si schiacciano troppo ma nel secondo tempo sono costretti a farlo a causa dei tanti attaccanti gettati nella mischia da Runjaic. Come detto, il punto va preso con soddisfazione, perché dà continuità ai risultati e mantiene l’imbattibilità contro dirette concorrenti.