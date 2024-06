La Sampdoria avrebbe messo gli occhi su Alberto Cerri. L’attaccante è recentemente tornato al Como dopo il prestito della scorsa stagione all’Empoli, dove ha segnato un gol. L’Empoli non ha esercitato il diritto di riscatto, costringendo Cerri a tornare al club lombardo, dove però il suo futuro sembra già segnato altrove.

La mossa per portare Cerri sotto la Lanterna ha una logica ben precisa: il nuovo direttore sportivo della Sampdoria, Pietro Accardi, conosce bene il giocatore. Accardi, ex direttore sportivo dell’Empoli, ha già avuto modo di apprezzare le qualità di Cerri e ora sembra deciso a portarlo in blucerchiato. L’esperienza di Cerri potrebbe essere un tassello importante per la Sampdoria, che sta cercando di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione. Con la sua fisicità e la sua abilità nel gioco aereo, Cerri rappresenterebbe una valida opzione offensiva, in grado di dare profondità e variabilità all’attacco doriano.