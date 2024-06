Il casting per il nuovo portiere, per il dopo Caprile, è aperto ormai da un pezzo. I nomi al vaglio della dirigenza non sono pochi e pian piano sono stati sciorinati. L’idea nuova, che trova conferma, porta adesso al nome di Marco Silvestri. Trentatré anni, Silvestri è in uscita dall’Udinese ed il ds Gemmi ci starebbe seriamente facendo un pensiero. Anche perchè, l’età in questo gioca il suo ruolo, l’Udinese non chiederebbe cifre esose per il classe 1991, e con poco più di un milione potrebbe essere acquistato.

Viene soprannominato gatto Silvestri per via dei suoi buoni riflessi, oltre a essere attento e determinato tra i pali. Negli anni, ha anche affinato le sue abilità di gioco con i piedi. Ha dichiarato di ispirarsi a Gianluigi Buffon. Parliamo di un portiere esperto, con 164 presenze nel massimo campionato. All’Udinese ha perso il posto di titolare (14 presenze lo scorso anno) e questo ha incrinato i rapporti con il club friulano. In scadenza 2025 si può ragionare solo sull’acquisto.

Silvestri in carriera, oltre a quella dell’Udinese, ha vestito le maglie di Verona, Leeds, Reggiana e Padova. Stando a quanto raccolto, e quanto ribattuto anche dagli esperti di mercato, nei prossimo giorni potrebbe esserci un incontro per capire se le parti possono sposare lo stesso progetto. Se dovesse essere questa la scelta, poi capiremo meglio nei prossimi giorni, difficile che si riapra il discorso con Berisha anche per un ruolo da secondo.