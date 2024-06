L’Empoli mantiene viva la speranza di trattenere il centrocampista polacco Szymon Żurkowski, nonostante il mancato riscatto e il suo ritorno formale allo Spezia. La volontà del club toscano di continuare ad avvalersi delle prestazioni di Żurkowski è forte, così come quella del giocatore stesso di restare in azzurro. Questo ha aperto un nuovo capitolo nel mercato estivo, con lo Spezia disposto a negoziare una cifra che possa accontentare entrambe le parti. La situazione finanziaria dell’Empoli, però, impone una certa cautela nelle trattative, rendendo necessaria una gestione oculata delle risorse a disposizione.

D’altro canto, lo Spezia, consapevole di non poter trattenere Żurkowski né di avanzare richieste troppo elevate, ha mostrato apertura al dialogo. L’obiettivo del club ligure è trovare un accordo che possa soddisfare entrambe le società, permettendo al centrocampista di proseguire la sua carriera in un ambiente a lui congeniale. A complicare il quadro c’è l’interesse della Sampdoria, che si è inserita nel discorso grazie alla conoscenza del direttore sportivo Pietro Accardi nei confronti del giocatore. La Sampdoria potrebbe rappresentare una concorrente agguerrita, forte di una maggiore disponibilità economica rispetto all’Empoli. L’Empoli, dalla sua, può contare su un fattore non trascurabile: il legame emotivo di Żurkowski con il club e la sua volontà di continuare l’avventura in azzurro.

Non è da escludere, quindi, che si possa scatenare un’asta tra Empoli e Sampdoria per assicurarsi le prestazioni del centrocampista polacco. Da una parte, la forza economica della Sampdoria potrebbe rappresentare un vantaggio significativo, ma dall’altra, il cuore e la determinazione del giocatore potrebbero pendere a favore dell’Empoli. I prossimi giorni saranno decisivi per delineare il futuro di Żurkowski. L’Empoli spera di poter trovare un accordo soddisfacente con lo Spezia e di superare la concorrenza della Sampdoria, garantendo così alla squadra la continuità di un elemento fondamentale per il proprio centrocampo. La partita è ancora tutta da giocare, ma una cosa è certa: l’Empoli non mollerà facilmente la presa su Szymon Żurkowski.