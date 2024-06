Come ben si intuisce, la Samp è decisamente presente nei discorsi di mercato legati all’Empoli o, comunque, a giocatori in uscita dall’Empoli. Il motivo è chiaro e banale allo stesso tempo. In questo caso però parliamo di una sorta di sinergia che si potrebbe rinnovare rispetto allo scorso anno. Infatti prende sempre più corpo l’ipotesi che si possano riscambiare Stojanovic e Bereszynski. I due, stando ai contratti, fanno ritorno presso le rispettive società ma il destino dello sloveno sembra quello di tornare in blucerchiato, quello del polacco di restare azzurro. Una situazione che pare accontentare tutte le parti in causa.

Si lavora affinché i giocatori possano partire in ritiro già con le squadre con cui disputeranno la stagione.