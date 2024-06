«Brunori? Per noi è troppo costoso. Non possiamo avvicinarci a calciatori che hanno questo genere di valutazioni». Questo il pensiero ai microfoni dì ilovepalermocalcio.com del Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi in merito a un possibile futuro in Toscana di Matteo Brunori. Cosi il Presidente azzurro liquida un nome che qualcuno – mai noi di PE – aveva accostato al club nella sessione estiva di mercato. Per lo stesso principio di cui sopra, anche altri nomi che si leggono su alcuni blog, ma mai menzionati sulle pagine della nostra testata giornalistica, non rappresentano obiettivi concreti.

State definendo Esposito e D’Aversa?

«Esposito è un profilo che stiamo valutando, ma non c’è ancora nulla di definito. Per quanto riguarda D’Aversa dobbiamo prima definire il discorso legato a Nicola. Poi penso e spero potremo chiudere per il nostro nuovo allenatore».