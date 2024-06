L’inizio della preparazione per la stagione sportiva 2024/25 è fissato per l’inizio della seconda settimana di luglio. Le date precise sono lunedì 8 e martedì 9 luglio, a seconda delle esigenze organizzative che si presenteranno nei prossimi giorni. Nel fine settimana precedente, i giocatori sotto contratto si sottoporranno alle visite mediche, segnando così il vero e proprio avvio delle attività. La programmazione della preparazione prevede un primo periodo di circa due settimane presso le strutture di allenamento abituali del club. Successivamente, la squadra si trasferirà per una settimana in una località più fresca, sia in Italia che all’estero. Questa fase è cruciale per adattare i giocatori alle condizioni climatiche estive, garantendo allo stesso tempo un ambiente favorevole per intensificare gli allenamenti.

La direzione tecnica sarà saldamente nelle mani di Roberto D’Aversa, che dirigerà il primo allenamento della stagione. La sua presenza sulla panchina è ormai una certezza, e si attende con grande interesse di vedere come imposterà il lavoro per la nuova annata sportiva. D’Aversa, noto per la sua capacità di costruire squadre solide e competitive, avrà il compito di preparare il gruppo al meglio, sfruttando ogni sessione di allenamento per affinare tattiche e strategie. Nei prossimi giorni, il club spera di poter comunicare anche il programma delle amichevoli estive, un elemento chiave per testare la squadra contro avversari di vario livello e calibro. Queste partite non solo offriranno un’importante opportunità di valutare la condizione fisica e tecnica dei giocatori, ma permetteranno anche ai tifosi di vedere in azione i nuovi acquisti e di iniziare a familiarizzare con quella che sarà la rosa definitiva per la stagione.

L’entusiasmo per l’inizio della nuova stagione è palpabile tra i tifosi, e le aspettative sono alte visto che arriviamo da quattro stagioni con l’obiettivo sempre raggiunto. La preparazione estiva rappresenta una fase fondamentale per mettere le basi di un’annata di successi, e ogni dettaglio verrà curato con estrema attenzione per garantire che la squadra possa partire con il piede giusto. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti, pronti a seguire passo dopo passo ogni sviluppo della preparazione estiva, con la speranza di vivere una stagione ricca di emozioni e traguardi importanti.