Sembrava in un primo momento che potesse essere l’unico riscatto eseguito dall’Empoli. In un secondo momento è parso che potesse essere lui quel conguaglio per liberare Davide Nicola. Adesso sembra invece che difficilmente lo si possa rivedere sul prato del Castellani. Parliamo di Razvan Marin, centrocampista di rientro al Cagliari, adesso impegnato con la nazionale rumena agli europei. Stando a quanto raccolto nelle ultime giornate, il Cagliari potrebbe valutare nel corso del ritiro Marin, vista anche la conoscenza del gioco di Davide Nicola.

Anche lo stesso Marin, parrebbe essere molto allettato dal poter continuare la sua carriera sotto la guida del tecnico piemontese. Il club rossoblù, in ogni caso, potrebbe anche valutare la cessione del giocatore se si dovessero presentare delle offerte. Su questo arrivano precise informazioni sul fatto che difficilmente la squadra sarda potrà chiedere meno soldi di quanti l’Empoli ne avrebbe potuti mettere sul piatto per farlo suo. Tradotto, indipendentemente da chi lo potrebbe acquistare, si va a ragione su cifre superiori ai due milioni di euro.

Ovviamente non vogliamo, almeno al momento, dare per certa la chiusura verso questo ritorno. Le strade però sembrano davvero essersi allontanante di molto rispetto a quanto – magari avendo noi sbagliato prospettiva – sembravano subito dopo la fine della stagione.