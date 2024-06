Diventa quasi difficile continuare a scrivere di un qualcosa che ormai non è più notizia, ma che di fatto attende di diventare notizia. Questa sera però, per implementare un pò la telenovela, aggiungiamo che le parti hanno trovato la definitiva chiusura. Parliamo ovviamente della situazione che porterà Davide Nicola, e Sebastiano Luperto, a Cagliari. Le società, nelle figure dei due direttori sportivi, si sono incontrate a Milano ed hanno trovato le giuste condizioni per poter chiudere il capitolo ed andare avanti.

Niente di diverso da quanto già scritto, anche nelle cifre. L’unico tassello che adesso manca, come sottolineato anche dai colleghi di Sky, è l’accordo economico che il Cagliari dovrà trovare con Luperto. All’Empoli entreranno nelle casse circa 5,5 milioni.

Da domani ogni momento dovrebbe essere buono per iniziare a far arrivare le ufficialità. Il primo step sarà quello di annunciare la chiusura del rapporto con Nicola – capiremo poi le tempistiche per Luperto – e poi arriverà l’ufficializzazione di D’Aversa.