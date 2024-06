Potrebbe finire ad una diretta concorrente per la salvezza il recente ex, Matteo Cancellieri. Infatti le ultimissime voci di mercato, quelle accreditate, parlano di un Venezia molto lanciato nei confronti del calciatore della Lazio. Cancellieri, come noto, rientra ai biancocelesti capitolini per fine prestito. Stando a quanto arriva da radio-mercato, la società lagunare sarebbe già da giorni a lavoro con il club di Lotito e mancherebbe solo il “si” del giocatore.

Il Venezia, neopromosso in serie A, che sarà guidato da Di Francesco, ha fatto capire che non vorrà rendere questa stagione identica alla sua ultima nella massima serie. Il nome di Cancellieri, se confermato, andrebbe a far capire le reali intenzioni degli arancioneroverdi.