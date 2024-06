Nel vorticoso mondo del calciomercato estivo, la Salernitana sta puntando i riflettori su Giuseppe Pezzella, terzino sinistro di proprietà dell’Empoli. Il club campano, con l’ambizione dichiarata di vincere il campionato di Serie B e conquistare la promozione in Serie A, ha identificato Pezzella come uno degli obiettivi principali per rafforzare la propria rosa. Pezzella, che ha ancora due anni di contratto con l’Empoli, ha visto crescere il proprio valore e la propria importanza nel corso della scorsa stagione. Il suo rendimento costante e le sue prestazioni lo hanno reso una pedina fondamentale nelle ultime scelte di campo. Non sorprende, quindi, che la Salernitana lo veda come un potenziale pilastro per la prossima stagione.

La trattativa non si preannuncia semplice. L’Empoli, che ha da poco affidato la guida tecnica a Roberto D’Aversa, deve ancora definire molte delle proprie strategie di mercato e la valutazione che il nuovo allenatore farà di Pezzella sarà cruciale. D’Aversa potrebbe decidere di puntare sul terzino sinistro come parte integrante del suo progetto tecnico, complicando ulteriormente le possibilità di un trasferimento immediato. Il primo giorno di lavoro si avvicina e, per il momento, Giuseppe Pezzella sembra uno dei pochi elementi certi di essere presente al raduno dell’Empoli.

Tuttavia, nel calciomercato, nulla è mai definitivo. Capiremo se ci sarà un seguito o meno.