Il calciomercato estivo si infiamma con l’Empoli che ci proverà per l’attaccante marocchino Walid Cheddira, reduce da una stagione in prestito al Frosinone ma di proprietà del Napoli. Con il rientro del giocatore all’ombra del Vesuvio, le voci di mercato si moltiplicano, e l’Empoli sembra intenzionato a fare un tentativo concreto per aggiudicarsi le prestazioni del talentuoso giocatore offensivo. Cheddira, che ha dimostrato grande abilità durante la sua esperienza a Frosinone, ha attirato l’attenzione di diversi club. Il giocatore è noto per il suo dinamismo e la sua capacità di incidere in attacco, qualità che lo rendono un profilo particolarmente ambito. Non è un segreto che l’Empoli in lui veda un rinforzo ideale per puntellare il reparto offensivo, già il 29 maggio scorso avevamo parlato di lui.

L’operazione, tuttavia, si preannuncia complessa. La concorrenza per assicurarsi Cheddira è feroce. Tra i principali contendenti, il Venezia di Eusebio Di Francesco può contare sulla forte connessione dell’allenatore con il giocatore, avendolo già allenato e sapendo come sfruttarne al meglio le caratteristiche. Anche il Monza si pone come un avversario temibile, pronto a mettere sul piatto un’offerta allettante per strappare l’attaccante al Napoli. Non meno rilevante è il desiderio espresso dallo stesso Cheddira di vestire la maglia del Napoli e segnare gol per il club partenopeo, un sogno che potrebbe influenzare le sue scelte future. L”Empoli non si lascierà scoraggiare e potrebbe pianificare un approccio deciso la prossima settimana per illustrare i propri programmi al giocatore.

L’interesse dell’Empoli per Walid Cheddira testimonia la volontà del club di rafforzarsi con giocatori di qualità per affrontare le sfide future. Come detto la strada non sarà delle più semplici. Capiremo nelle prossime settimane se la pista verrà battuta con forza o (al vaglio ci sono diversi profili) si andrà oltre.