Il terzino destro Petar Stojanovic tornato in azzurro dopo il prestito alla Sampdoria è al centro di alcune voci di mercato che lo vorrebbero di ritorno in Liguria. Il suo agente, Amir Ruznic, ha parlato ai colleghi di Sampdorianews.net.

“Petar ha ancora un anno di contratto con l’Empoli. Alla Sampdoria tornerebbe più che volentieri, tutto è andato per il meglio e si spera che il suo ritorno possa andare a buon fine. Al momento da parte della Sampdoria è tutto fermo, non ci sono nuovi segnali in questa direzione ma c’è ancora tanto tempo per poterne parlare, siamo a fine giugno, restiamo in attesa di una chiamata per parlare con Pietro Accardi. Siamo molto soddisfatti del suo rendimento anche in Nazionale, è sempre titolare e si contraddistingue tra i migliori in campo. Ora la concentrazione è rivolta all’Europeo. Da altri club ho ricevuto qualche chiamata, per il momento si tratta soltanto di contatti interlocutori in vista dell’inizio ufficiale del mercato.”