Si è svolto quest’oggi a Roma il Consiglio Federale della FIGC, dal quale sono emerse anche le date di inizio di tutti i campionati della stagione 2024/2025. Ecco le date ufficiali:

QUANDO INIZIA LA SERIE A 2024/25 – La Figc ha ufficializzato le date d’inizio dei campionati 2024/25 e questo vale anche per la Serie A: il massimo campionato inizierà il 18 agosto 2024.

QUANDO FINISCE LA SERIE A 2024/25 – Contestualmente, sono state rese note anche le date di conclusione dei campionati: la Serie A 2024/25 si chiuderà il 25 maggio 2025.

SOSTE PER LE NAZIONALI – Erano già note le pause nazionali, le soste dei campionati per la stagione 2024/25:

– dal 2 al 10 settembre: massimo 2 partite per le nazionali;

– dal 7 al 15 ottobre: massimo 2 partite per le nazionali;

– dall’11 al 19 novembre: massimo 2 partite per le nazionali;

– dal 17 al 25 marzo: massimo 2 partite per le nazionali.

TURNI INFRASETTIMANALI – Non sono ancora noti i turni infrasettimanali, bisognerà attendere la compilazione dei calendari. Stesso discorso per il periodo natalizio.

Serie A EniLive: inizio 18 agosto 2024 – fine 25 maggio 2025;



Serie BKT: inizio 17 agosto 2024 – fine 9 maggio 2025;



Serie C Now: inizio 25 agosto 2024 – fine 27 aprile 2025;



Serie D: inizio 8 settembre 2024 – fine 4 maggio 2025;