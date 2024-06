Adesso è davvero tutto fatto per Davide Nicola e Sebastiano Luperto che passano al Cagliari. Situazione che ormai tiene banco da diverse settimane, iniziata dalla volontà di Nicola di non proseguire con l’Empoli. Da lì si è aperto il discorso per andare ad indennizzare la società azzurra che contava, per la stagione che tra poco inizierà, di far affidamento ancora con Nicola. Visto che quest’ultimo aveva avuto il rinnovo di contratto. La situazione, che ha vissuto di vari step, ha iniziato a prender forma quando si è capito quello che poteva essere l’indennizzo.

Non un giocatore del Cagliari verso Empoli, con Marin ad essere in predicato, ma la cessione di un nostro elemento a prezzo maggiorato. Ecco che le attenzioni rossoblù sono andate sull’ormai ex capitano: Sebastiano Luperto. Tutti i passaggi sono stati completati, anche il Lupo si è convinto e quindi il pacchetto verrà spedito in Sardegna, con una cifra di circa 5,5 milioni totali che entreranno nelle casse. Adesso c’è soltanto da attendere i comunicati. La telenovela è finita.

Va da se che non appena Nicola verrà liberato, D’Aversa potrà firmare con gli azzurri.