Ci sarebbe anche il nome di Andrea Cistana, classe 1997, sulla lista dei giocatori d’interesse per questo mercato. Difensore centrale, bresciano in forza al Brescia, Cistana è reduce da un campionato altalenante con le rondinelle. Gli attenti colleghi bresciani ci confermano un contatto tra le parti, con quindi l’Empoli ad essere interessato all’esperto giocatore ex Prato. Cistana gioca stabilmente nella squadra della sua città dal 2018.

Da capire la formula, però il giocatore ha una clausola che gli permetterebbe di liberarsi a zero se entro il 15 luglio lo chiama una squadra di A. Il giocatore è indicativamente valutato sui due milioni di euro, ed è a scadenza nel 2027. Quello di Cistana è un nome che interessa per la zona di campo nella quale non opererà più Luperto, ma per la quale si valuta il grande ritorno di Viti. Cistana è quello che tradizionalmente si definisce difensore roccioso. Dotato di un fisico longilineo e uniformemente sviluppato muscolarmente è fortissimo dal punto di vista fisico.

Nella scorsa stagione, per lui, ventidue presenze ed un assist, da dire che è stato fermo praticamente due mesi ad inizio 2024.