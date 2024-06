La Lazio avrebbe messo nel mirino l’ex azzurro Nicolò Cambiaghi. Tornato all’Atalanta per fine prestito, dopo trentasette presenze in azzurro con un gol realizzato e cinque assist, Niccolò è sempre stato tra i migliori in campo e su di lui non mancano le attenzioni di club importanti come Parma, Napoli e novità delle ultime ore la Lazio con Baroni che sarebbe ben felice di averlo alle sue dipendenze.

L’Atalanta starebbe valutando una cessione a titolo definitivo del giocatore e non un semplice prestito. Il prezzo del cartellino di Niccolò sarebbe intorno ai 15 milioni di euro. Secondi alcune fonti da Roma, nell’eventuale trattativa con l’Atalanta, potrebbe rientrare il nome di Cancellieri che farebbe il percorso inverso anche se l’operazione appare difficile. Su Cancellieri ci sarebbe il forte interesse del Venezia.