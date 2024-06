L’inizio della preparazione estiva dell’Empoli è ormai alle porte e, con essa, l’alba di una stagione che si preannuncia tanto intensa quanto complessa. Il campionato di Serie A 2024/25 rappresenta per il club di Monteboro una vera e propria rifondazione, un momento cruciale per costruire una squadra capace di mantenere la categoria. La difesa, che ha visto il brillante Sebastiano Luperto come pilastro, subirà un’importante perdita con la sua partenza. Il resto della squadra, dalla metà campo in su, richiederà interventi significativi. Sarà fondamentale scegliere con cura non solo i titolari, ma anche le seconde linee, per garantire profondità e qualità alla rosa.

Il calciomercato sarà orchestrato da Roberto Gemmi, alla sua prima esperienza in Serie A. Un incarico non da poco per il nuovo direttore sportivo, chiamato a dimostrare tutto il suo valore in un contesto che richiede immediate conferme. Le aspettative sono alte, soprattutto dopo l’operazione con il Cagliari, che ha liberato l’ex allenatore Davide Nicola e portato alla cessione di Luperto, evidenziando le necessità di liquidità della società. Luperto non sarà l’unica cessione di rilievo. Si prevede almeno un’altra, se non due, uscite importanti che contribuiranno a finanziare il rinnovamento della squadra. La sfida che si presenta è ardua, forse ancora più complicata di quella che l’Empoli ha affrontato la scorsa stagione, salvandosi all’ultimo minuto. L’ottimismo deve prevalere su un pessimismo che, spesso, si diffonde troppo rapidamente sui social. Il mercato chiuderà il 31 agosto e fino a quel momento, la dirigenza avrà il compito di allestire la miglior squadra possibile. Con la fiducia dei tifosi e il duro lavoro dietro le quinte, l’Empoli può guardare con speranza alla nuova stagione.

La curiosità di vedere all’opera il nuovo allenatore, Roberto D’Aversa, è palpabile. Reduce dall’esperienza a Lecce, dove ha mostrato buone cose nella prima parte della stagione, D’Aversa dovrà dimostrare di essere l’uomo giusto per raccogliere l’eredità dei suoi predecessori e guidare l’Empoli verso nuovi successi. Da lunedì prossimo, con l’inizio ufficiale della stagione sportiva 2024/25, l’Empoli inizierà a delineare la sua prima rosa. Sarà un momento di bilanci e di speranze, in cui ogni scelta potrà fare la differenza tra una stagione da ricordare e una da dimenticare. Tuttavia, la consapevolezza di aver raggiunto il quarto campionato consecutivo in Serie A deve infondere fiducia e orgoglio a tutto l’ambiente. L’Empoli è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, tra ambizioni e sfide, in una Serie A sempre più competitiva. Con il giusto mix di esperienza e talento, e con una guida tecnica solida, possiamo sperare in una stagione di soddisfazioni e, chissà, di qualche sorprendente risultato.