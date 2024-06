Ardian Ismajli, difensore albanese in forza all’Empoli, sta catturando l’attenzione di due club di prestigio della Bundesliga. Reduce dall’esperienza agli Europei con la sua nazionale, ora eliminata, Ismajli è pronto a godersi un meritato riposo prima di tornare al lavoro con la squadra azzurra. Con la partenza ormai certa di Sebastiano Luperto, Ismajli si prepara a diventare una pedina ancora più centrale nella difesa dell’Empoli per la prossima stagione. Il club conta molto sulle sue capacità per costruire una retroguardia solida e competitiva. Ismajli, completamente di proprietà dell’Empoli, è atteso al primo giorno di preparazione estiva, pronto a prendere sulle spalle un ruolo di grande responsabilità.

Ma mentre l’Empoli si prepara a fare affidamento su di lui, due squadre tedesche stanno monitorando da vicino la situazione di Ismajli. L’Hoffenheim, che si è qualificato per la prossima Europa League, e il Friburgo, noto per la sua solidità e capacità di scovare talenti, hanno mostrato interesse concreto per il difensore albanese. Entrambi i club hanno preso informazioni sul giocatore, sondando il terreno per un possibile trasferimento. L’interesse dei club della Bundesliga non è casuale. Ismajli ha dimostrato di essere un difensore versatile e affidabile, capace di offrire sicurezza in campo. La sua esperienza internazionale, maturata anche attraverso la presenza in nazionale, aggiunge un ulteriore valore al suo profilo, rendendolo un obiettivo appetibile per squadre in cerca di rinforzi difensivi. Se uno dei due club tedeschi dovesse farsi avanti con un’offerta interessante, l’Empoli potrebbe essere tentato di aprire una trattativa.