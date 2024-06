E’ andata davvero per le lunghe ma dovremmo essere vicini alla chiusa. La storia è quella di Davide Nicola che ha chiesto di non andare avanti con l’Empoli, che ha già un accordo con il Cagliari, ma che ancora è in seno al club azzurro poiché questo vuol essere indennizzato. In tutto questo c’è anche Roberto D’Aversa che aspetta di essere contrattualizzato per divenire il nuovo allenatore azzurro. La telenovela sembra però essere arrivata alla battute finale. Difficile indicare un momento preciso nel quale arriveranno i comunicati ufficiali, per stare larghi diciamo entro venerdi. Ma sarà prima.

La conclusione del tutto dovrebbe arrivare anche perché, in questo braccio di ferro, l’Empoli sembra esser riuscito a portare a casa quel che voleva. I punti cruciali erano due: il non pagare il premio salvezza a Nicola ed un conguaglio economico. Per il secondo punto, nello specifico, si è poi optato per la cessione di un nostro giocatore con una maggiorazione. Sembra, stando alle ultimissime, che le parti si sarebbero convinte al fine di poter chiudere il capito ed andare avanti. Il giocatore “incriminato” di passare al Cagliari dovrebbe essere sempre Luperto che potrebbe andare per 5,5 milioni. Le prossime ore saranno decisive e ci faranno capire meglio quale sarà stato, nel dettaglio, l’accordo.