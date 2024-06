Il giovane centrocampista Duccio Degli Innocenti, reduce da una stagione in prestito al Lecco, potrebbe essere destinato a un nuovo anno in Serie B. Dopo essere rientrato all’Empoli, il giocatore potrebbe ancora una volta trovare spazio lontano dal Castellani, in cerca di ulteriore esperienza e crescita professionale. Durante il prestito al Lecco, Degli Innocenti ha dimostrato il suo valore, scendendo in campo come titolare in metà delle gare di campionato. Nonostante il suo rientro all’Empoli, la società azzurra sembra orientata a concedergli un’altra opportunità di crescita in Serie B. Questo percorso permetterebbe al giovane centrocampista di accumulare minuti preziosi e maturare ulteriormente, vista anche la difficoltà che ci potrà essere nel ritagliarsi uno spazio fisso nella squadra di Roberto D’Aversa.

L’Empoli non ha fretta di prendere una decisione immediata. Degli Innocenti partirà con la squadra per il ritiro estivo, un periodo fondamentale per valutare le sue condizioni fisiche e la sua integrazione con il gruppo. Nel frattempo, le voci di mercato si fanno sempre più insistenti: Cosenza, Cittadella e Mantova hanno già manifestato il loro interesse per il giovane talento. Un ulteriore anno in Serie B rappresenterebbe per Degli Innocenti una preziosa occasione per affinare le sue abilità.